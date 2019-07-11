الجزائر تعبر لنصف نهائي أمم أفريقيا

صعود مشوق للمنتخب الجزائري للدور النصف النهائي بفوزه على نظيره الإيفواري بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل هدف لكلا الطرفين ضمن نهائيات أمم افريقيا مصر 2019.

نسق سريع منذ صافرة البداية وحضور بدني وتركيز عال للمنتخب العربي الذي حاول منذ البداية أن يأخذ نصيب الأسد وكان له ذلك في الدقيقة التاسعة عشرة من زمن اللقاء بأقدام سفيان فيغولي.

وبدأ الشوط الثاني بتوغل من الأفناك في مناطق الأفيال أثمرت ضربة جزاء لم يفلح بغداد بونجاح في تسجيلها وضاعت الفرحة على الجماهير العربية.

وبدا المنتخب الجنوب افريقي الأفضل في الفترة الثانية وكثف هجماته على مرمى المبولحي ليظفر بهدف التعادل في الدقيقة 63.

ولم تأت الأشواط الإضافية بجديد حتى آخر دقائقها وأذن الحكم بالذهاب إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمحاربي الصحراء وبعملقة من المبولحي الذي تمكن من صد تسديدة من الخصم وخطف ورقة التأهل لبلاده.

صراع تكتيكي وبدني آلت فيه الغلبة لأبناء جمال بالماضي الذي قاد بلاده للنصف النهائي وقد يعبر نحو النهائي.

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