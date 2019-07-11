مظاهرات في سبها تنديدًا باستمرار حالة الإظلام التام

أخبار ليبيا24- خاص

خرج العشرات من شباب سبها اليوم الخميس في حراك احتجاجي على حالة الإظلام التام التي يعانيها الجنوب منذ أكثر من يومين.

وأحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة وفي عدد من التقاطعات ونددوا بالفساد الذي وصل إلى حد التلاعب بقوتهم وبالكهرباء التي انعكس انقطاعها على جميع مناحي حياتهم.

كما ردد المتظاهرون شعارات نددت بالمليشيات المتحكمة في العاصمة طرابلس والتي أفسدت جميع المؤسسات الخدمية وعلى رأسها الكهرباء

وكان الجنوب الليبي شهد خلال اليومين الماضيين حالة إظلام تام تزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة والجنوب الليبي على العموم يعاني منذ أعوام من أزمات عدة أهمها الكهرباء والوقود وارتفاع سعره في السوق السوداء.

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