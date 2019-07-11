كوستا يقترب من العودة للبريمرليغ

ذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني دييجو كوستا وافق على الإنتقال إلى إيفرتون الإنجليزي خلال الميركاتو الحالي .

وكشفت الصحيفة بأن كوستا أعطى إيفرتون الإنجليزي الضوء الأخضر للإنتقال إلى صفوفهم والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما غادر تشيلسي قبل عامين قبل العودة إلى صفوف أتلتيكو مدريد .

ويعد إيفرتون أبرز المهتمين بخدمات المهاجم الإسباني صاحب الـ30 عاماً حيث يسعى بقيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا لتعزيز خط المقدمة بمهاجم من الطراز العالي .

وكان أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييغو سيموني قد وقع مع عدد من اللاعبين في الإنتقالات الصيفية الحالية حيث كان أبرزهم جواو فيليكس أغلى لاعب في تاريخ الروخي بلانكوس قادماً من بنيفكا البرتغالي .

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