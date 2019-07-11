نسور قرطاج تبلغ مربع الكان الذهبي

تأهل المنتخب التونسي إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بعدما أطاح بمنتخب مدغشقر مفاجأة البطولة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالعاصمة القاهرة.

ولم يحمل الشوط الأول، أي أهداف لكن الفرص تقاسمت بين المنتخبين، حيث حاول وهبي الخزري والخنيسي الوصول لمرمى الملاغاشيين .

وتحررت تونس في الشوط الثاني بصورة واضحة وأفتتحت التسجيل في الدقيقة الثانية والخمسين عبر فرجاني ساسي لاعب الزمالك ، وعندما أكتملت ساعة من اللعب تواصل حماس نسور قرطاع ليتمكن يوسف المساكني زيادة غلة فريق ألان جيريس وزيارة شباك مدغشقر من جديد.

وفي الوقت الذي حاولت فيه مدغشقر العودة في النتيجة وتقليص الفارق، أنهى نعيم سليتي آمال مفاجأة الكان في الوقت بدل الضائع لتنهي تونس مغامرة مدغشقر في الكان وتصل نصف النهائي لتواجه السنغال في قمة كروية مرتقبة.

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