تسييري طبرق: أي عمالة أجنبية لاتحمل تأشيرة تعتبر هجرة غير شرعية وسيتم ترحيلها

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أصدرنا تعليماتنا العاجلة إلى الأجهزة الأمنية والحرس البلدي أن أي عمالة أجنبية لاتحمل تأشيرة يعتبروا هجرة غير شرعية وسيتم ترحيلهم فورا.

وأضاف بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا24″أنه تم تكليف الأجهزة الأمنية والحرس البلدي بالمرور على المخابز ومحلات البقالة والخضروات والحلاقين والمجازر وأصحاب المهن الحرفية لجميع الجنسيات الذين لا يحملون تأشيرة دخول إلى ليبيا في جوازات سفرهم وسيتم ترحيلهم فورا خارج البلاد.

وأكد رئيس المجلس التسييري أن هنالك تعليمات أمنية صادرة بهذا الخصوص للحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ونحن نطبق هذه التعليمات.

وشدد بوالخطابية على الهلال الأحمر وصحة المجتمع بعدم إجراء أي تحليل لأي أجنبي مالم تكن لديه تأشيرة دخول في جواز سفره.

وتابع قائلا :”لدينا تعاون كامل مع الأجهزة الأمنية وقيادة المنطقة والغرفة الأمنية المشتركة لضبط كل أجنبي مخالف لقوانين الدولة الليبية والمحافظة على أمن البلاد من أولى اهتماماتنا”.

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