جمال بلماضي “5|5”.. بدّدت “دموعه وقلقه”

218TV|خاص

غطّى مشهد دموع المدرب الجزائري جمال بلماضي على مشهد تأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو الحالي، إذ شوهد بلماضي الذي يُظْهِر ملامح متجهمة دائما، ولا يبتسم إلا نادرا وهو يذرف الدموع عندما أضاع لاعب منتخب ساحل العاج ركلة الترجيح الأخيرة لبلاده، وهو الأمر الذي منح الفوز لمنتخب “محاربي الصحراء”، والتأهل للنصف النهائي وملاقاة منتخب نيجيريا يوم الأحد المقبل.

وفاجأ بلماضي الرأي العام الجزائري حينما تخلى عن شخصيته القوية، وذهب إلى مقاعد البدلاء مع بدء تنفيذ الركلات الترجيحية، إذ لم يكن يشاهد تنفيذ الركلات بل كان يتولى مساعدون له ولاعبون إخباره بنتيجة الركلات تباعا، فيما كان القلق الشديد باديا عليه، قبل أن يتحول القلق إلى دموغ غزيرة رصدتها كاميرات وسائل الإعلام التي تغطي المونديال الأفريقي الذي يقترب من نهايته.

وبفوز الجزائر على ساحل العاج فقد حصد منتخب بلماضي حتى الآن على العلامة الكاملة (5|5)، إذ حقق الفوز في خمس مباريات متتالية وضعته في دور نصف النهائي وسط آمال كبيرة داخل الجزائر وفي الدول العربية أن يبلغ منتخب الجزائر المباراة النهائية والظفر باللقب، علما أن الجزائر دخلت إلى مباراة ساحل العاج ب”شباك نظيفة” بدون أي هدف من 4 مباريات، لكن لاعب ساحل العاج جوناثان كوجيا كان له رأي آخر حينما سجل هدف التعادل في مباراة الخميس.

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