الحاسي على بعد خطوة من صفوف النصر

بات لاعب الأهلي بنغازي والهلال سابقا أحمد الحاسي على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى فريق النصر الموسم المقبل ولمدة موسمين بعدما أنهت إدارة النادي اتفاقها مع اللاعب ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي الذي من المتوقع أن يتم في الساعات القادمة.

وبحسب مصدر خاص لـ218 فإن إدارة النصر قد نجحت في إقناع اللاعب الذي فسخ عقده الأيام القليلة الماضية بالتراضي مع النادي الأهلي بنغازي بعدما تعذر مشاركته مع الفريق في الدوري المحلي بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل اتحاد الكرة عندما كان لاعبا لفريق الهلال واقتصر تواجده مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويعد الحاسي من أبرز الأسماء الشابة في الكرة الليبية في المواسم الأخيرة حيث كان فريق حرس الحدود قريبا من التعاقد معه الصيف الماضي إلا أنه اختار البقاء في ليبيا.

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