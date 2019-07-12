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الحاسي على بعد خطوة من صفوف النصر

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بات لاعب الأهلي بنغازي والهلال سابقا أحمد الحاسي على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى فريق النصر الموسم المقبل ولمدة موسمين بعدما أنهت إدارة النادي اتفاقها مع اللاعب ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي الذي من المتوقع أن يتم في الساعات القادمة.

وبحسب مصدر خاص لـ218 فإن إدارة النصر قد نجحت في إقناع اللاعب الذي فسخ عقده الأيام القليلة الماضية بالتراضي مع النادي الأهلي بنغازي بعدما تعذر مشاركته مع الفريق في الدوري المحلي بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل اتحاد الكرة عندما كان لاعبا لفريق الهلال واقتصر تواجده مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويعد الحاسي من أبرز الأسماء الشابة في الكرة الليبية في المواسم الأخيرة حيث كان فريق حرس الحدود قريبا من التعاقد معه الصيف الماضي إلا أنه اختار البقاء في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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