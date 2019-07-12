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بن ناصر يقترب من الميلان

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب لاعب وسط المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر من الانضمام إلى صفوف ميلان الإيطالي قادما من مواطنه إمبولي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الاتصالات تواصلت بين ممثلي اللاعب ومسؤولي الميلان وذلك من  أجل الاتفاق حول شروط اللاعب الشخصية وبنود العقد.

وأشار التقرير إلى أن لاعب المنتخب الجزائري الذي يخوض منافسات أمم أفريقيا هذه الأيام قد وافق بالفعل على عرض ميلان بعد أن كانت المفاوضات قد توقفت بسبب راتب اللاعب السنوي حيث من المتوقع أن تكتمل الصفقة مقابل حصول إمبولي على ستة عشر مليون يورو فيما سيكون راتب اللاعب ما بين مليون ومئتي يورو إلى مليون ونصف المليون يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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