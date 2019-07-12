بن ناصر يقترب من الميلان

اقترب لاعب وسط المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر من الانضمام إلى صفوف ميلان الإيطالي قادما من مواطنه إمبولي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الاتصالات تواصلت بين ممثلي اللاعب ومسؤولي الميلان وذلك من أجل الاتفاق حول شروط اللاعب الشخصية وبنود العقد.

وأشار التقرير إلى أن لاعب المنتخب الجزائري الذي يخوض منافسات أمم أفريقيا هذه الأيام قد وافق بالفعل على عرض ميلان بعد أن كانت المفاوضات قد توقفت بسبب راتب اللاعب السنوي حيث من المتوقع أن تكتمل الصفقة مقابل حصول إمبولي على ستة عشر مليون يورو فيما سيكون راتب اللاعب ما بين مليون ومئتي يورو إلى مليون ونصف المليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية