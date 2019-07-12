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سيرينا تبلغ نهائي ويمبلدون للمرة الـ11

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهلت الأمريكية سيرينا ويليامز إلى نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث البطولات الأربع الكبرى بعدما تجاوزت التشيكية غير المصنفة باربورا ستريستوفا بمجموعتين نظيفتين.

وأنهت اللاعبة الأمريكية المخضرمة المباراة بسهولة حيث انتهت المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد، لتعود وتنهي المجموعة الثانية بستة أشواط لشوطين.

لتبلغ سيرينا المباراة النهائية من البطولة للمرة الحادية عشرة في مسيرتها الاحترافية بملاعب التنس لتواجه الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا سابقا، لتصبح سيرينا أكبر لاعبة تصل إلى نهائي بطولة كبرى في عصر الاحتراف بعمر السابعة والثلاثين عاما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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