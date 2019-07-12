“العودة من بعيد” شعار يرفعه رباعي الكان

عقب وصول أمم أفريقيا إلى الدور نصف النهائي ترفع المنتخبات الأربعة شعار العودة من بعيد بعد الغياب لعدة سنوات .

تأهل السنغال إلى نصف النهائي جاء للمرة الأولى منذ ثلاثة عشر عاما وبالتحديد من نسخة ألفين وستة، ليواصلوا سجلهم الجيد في البطولة حيث خسروا مرة وحيدة في آخر تسع مباريات بالمسابقة.

فيما لا يزال النجم ساديو ماني يواصل تألقه بالبطولة بمشاركته في أربعة أهداف مع أسود التيرانغا، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

وجاء تأهل نسور نيجيريا للمربع الذهبي للمرة التاسعة من أصل عشر مناسبات بعدما تخطت منتخب جنوب إفريقيا في محطة ربع النهائي، حيث خسرت نيجيريا في هذا الدور مرة واحدة في نسخة ألفين وثمانية أمام مستضيف البطولة المنتخب الغاني.

ويعد صامويل تشوكويزي صاحب هدف نيجيريا الأول في شباك جنوب إفريقيا هو أصغر لاعب يسجل في نسخة الكان الحالية حيث يبلغ عمره عشرين عاما وتسعة وأربعين يوما.

نسور نيجيريا أثبتوا تميزهم في الكرات الثابتة حيث سجلوا ثلاثة أهداف من أصل ستة في البطولة الحالية.

وسيشهد نصف النهائي عودة محاربي الصحراء بعد غياب تسع سنوات منذ آخر ظهور له في أنجولا ألفين وعشرة، والخسارة أمام حاملة اللقب مصر برباعية نظيفة.

وتأهلت تونس إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاما وبالتحديد منذ النسخة التي توجت بها عام ألفين وأربعة حيث لم تغب نسور قرطاج عن النهائيات منذ عام 1994.

وسبق للثلاثي نيجيريا والجزائر وتونس التتويج بالكان، فيما يحلم أسود التيرانجا باللقب الأول بعد الوصول للنهائي مرة وحيدة عام ألفين واثنين والخسارة أمام الكاميرون.

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