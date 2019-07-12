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ليبيا تشارك بدورة الصداقة لكرة الطائرة الشاطئية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية بالنسخة السابعة لدورة الصداقة الدولية التي تنطلق اليوم بمدينة صفاقس التونسية.

ويلعب المنتخب الوطني في البطولة بفريقين حيث يتكون الفريق الأول من اللاعبين فؤاد المعروق وسلطان الهوش فيما يتكون الفريق الثاني من عبدالرحمن أبو زريبة ورواد رويحة..  ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية والتي تحتضنها المغرب في أغسطس المقبل.

ويخوض المنافسات ستة عشر فريقا للبنات يمثلون منتخبات ليبيا وتونس المضيف للبطولة والجزائر والأردن إضافة إلى السعودية، فيما تشارك ثمانية فرق من ليبيا وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين وفرنسا ولوكسمبورغ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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