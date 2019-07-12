“أغلى” 5 لاعبين شباب عالمياً.. لن تُصدّق الأرقام

218TV|خاص

تشير تقارير وتقديرات من صنع وسائل إعلام دولية ترصد أثر وصعود مواهب شابة في عالم كرة القدم التي تحوّلت إلى اقتصاد خاص في السنوات القليلة الماضية، بسبب الصفقات المرعبة التي تنفذها أندية كرة القدم لاقتناء المواهب الشابة في اللعبة الأشهر حول العالم إلى “صعود نجم” العديد من الأسماء، الذين قفزت قيمهم في سوق الانتقالات السنوية إلى “أرقام فلكية ومرعبة”، وقد تكون عصية على التصديق لولا أن الصحف الرياضية العالمية تتبع بيانات ومعطيات دقيقة جدا، وهو الأمر الذي يتطابق مع قيمة الصفقات التي يُعْلَن عنها في سوق الانتقالات صيفا وشتاءً كل عام.

وتُظْهِر تقارير الصحافة الرياضية في أوروبا أن اللاعب الفرنسي كيليان امبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان يتصدر قائمة اللاعبين الموهوبين الشباب، والذين لا تزيد أعمارهم عن عشرين عاما بقيمة سوقية تصل إلى 261 ميلون يورو، وإذا انتقل بهذه القيمة إلى أحد الأندية التي تسعى لشراء خدماته، فإنه سيحطم الرقم القياسي لزميله في “حديقة الأمراء”، والذي انتقل بصفقة فلكية إلى باريس آتيا من برشلونة الإسباني بنحو 222 مليون يورو.

ويظهر أيضا اسم اللاعب الإنجليزي جادون سانشو الذي يلعب حاليا لنادي بروسيا دورتموند، وعمره أقل من عشرين عاما في المرتبة الثانية بعد امبابي، إذ تصل قيمته إلى نحو 120 مليون يورو، فيما يظهر الفارق الكبير الذي يتأخر به عن امبابي، أما في المرتبة الثالثة بقائمة أغلى اللاعبين الشباب تحت سن العشرين فقط ظهر أيضا اسم اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت الذي يلعب في نادي أياكس إمستردام، محتفظا بقيمة سوقية تصل إلى نحو 75 مليون يورو، أما في المرتبة الرابعة فقد حل كاي هافيرتز لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني بقيمة سوقية تصل إلى 74 مليون يورو.

وفي المرتبة الخامسة يحل اسم الإنجيلزي إلكسندر أرنولد المدافع في نادي ليفربول الإنجليزي الذي وصلت قيمته السوقية إلى نحو 73 مليون يورو، علما أن اللاعبين الخمسة الأغلى في العالم تجري مفاوضات بشأن انتقالهم من أنديتهم الحالية إلى أندية أخرى خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، فيما تدور شكوك كثيرة حول تنفيذ صفقات الانتقال بسبب القيمة المالية المرتفعة للكثير منهم، والتي تُشكّل عبئا ماليا على الأندية الكبيرة حول العالم.

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