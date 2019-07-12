منتخب المحليين يبدأ استعداداته في المغرب

أجرى المنتخب الوطني للاعبين المحليين مرانه الأول في ملعب الفتح الرباطي بالمغرب ضمن معسكره التحضيري تمهيدا لخوض تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين حيث سيواجه الفرسان تونس شهر أغسطس القادم.

وأقيم المران الأول بحضور كافة الأسماء التي قام المدرب الوطني جلال الدامجة باستدعائها إذ يسعى الجهاز الفني لخلق روح التجانس بين اللاعبين حتى يكون المنتخب جاهزا للقاء تونس.

وتم ترحيل معسكر المنتخب الوطني إلى المغرب بدلا من تركيا في اللحظات الأخيرة ووصلت بعثة اللاعبين الملتحقين بالمنتخب على دفعتين إلى تونس ومنها إلى المغرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية