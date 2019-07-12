بعد انتقاله للنصر.. الحاسي يكشف أوراقه لـ218

في أول تصريح عقب إعلان انتقاله إلى فريق النصر قادما من الأهلي بنغازي في صفقة انتقال حر، قال اللاعب أحمد الحاسي لـ218 إن سبب اختياره لنادي النصر يرجع لكونه من الأندية الكبيرة التي يطمح أي لاعب لارتداء قميصها، مضيفا في الوقت ذاته أنه فضل البقاء في ليبيا وعدم الالتفات للعروض الخارجية لرغبته في إكمال دراسته خلال العام القادم.

وأضاف الحاسي لـ218 أن قرار اتحاد الكرة بحرمانه الموسم الماضي من خوض منافسات الدوري الممتاز لم يحبط من عزيمته بل ضاعفها وجعله يتدرب بكل جدية لتكون عودته شبيهة بانطلاقته.

ويشعر الحاسي براحة كبيرة قبيل انطلاق تجربته مع النصر لوجود مدربه السابق في نادي الهلال محمد الككلي، ضمن الطاقم الفني لنادي النصر الذي بحسب وصفه قد ساهم كثيرا في تطور مستواه الفني في السنوات القليلة الماضية.

وتطرق الحاسي لمسألة لعبه ضمن أندية الهلال والأهلي بنغازي والنصر قائلا إنه يشعر بثقة كبيرة للعبه في هذه الأندية التي ساهمت وستساهم مثلما ذكر في تطور مستواه الفني ووصوله للمكان الذي يريد.

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