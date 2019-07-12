يد المشعل تحقق فوزين متتاليين ببطولة انتراميا

واصل فريق المشعل لكرة اليد لفئة الأشبال نتائجه الإيجابية ببطولة انتراميا الدولية المقامة في إيطاليا بفوزه على حساب فروسوني الدنماركي بـ6-0 نتيجة عدم حضوره للقاعة التي تستضيف المباراة.

وفي اللقاء الثاني تمكن فريق المشعل من تسجيل فوز جديد على حساب فريق اثينا اليوناني بـ23-17 ليواصل تحقيق نتائجه الإيجابية في البطولة حيث خاض أربع مباريات تفوق في جميعها.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة تيرامو الإيطالية في تأجيل مباريات اليوم الثاني ماجعل جدول المباريات يزدحم ولكن فريق المشعل كان جاهزا لتحقيق نتائج إيجابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية