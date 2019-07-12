خطوة واحدة تفصل سند الورفلي عن التمديد للرجاء المغربي

كشفت تقارير مغربية أن المفاوضات بين إدارة نادي الرجاء المغربي ومحترفنا الدولي الليبي سند الورفلي وصلت إلى مراحل متقدمة من أجل إقناع اللاعب بتمديد عقده والبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقالت التقارير إن إدارة الرجاء نجحت إلى إقناع الورفلي بالبقاء مع الفريق خاصة بعدما تنازل اللاعب عن بعض مطالبه المالية في ظل حرصه التام على الاستمرار مع الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه بعدما تم التوصل لاتفاق مالي بين إدارة الرجاء والرفلي يتبقى خطوة أخرى وهي إقناع مسؤولي الأهلي طرابلس من أجل الموافقة على بيع عقد اللاعب خاصة وأن الأهلي طرابلس يمتلك عقد الورفلي .

وأوضحت المصادر أن مسؤولي الرجاء طالبوا الورفلي بالضغط على إدارة الأهلي طرابلس من أجل إقناعهم بالسماح له بالرحيل النهائي إلى النادي المغربي وهو ما يحاول بالفعل حاليا فعله بالتواصل مع مسئولي الأهلي طرابلس ومطالبتهم بالموافقة على العرض المالي الذي قدمه الرجاء.

الجدير بالذكر أن إعلاميين مغاربة كانوا قد كشفوا لجماهير نادي الرجاء وعشاقه حقائق ومفاجآت مدوية بشأن المفاوضات بين الرجاء والورفلي، مؤكدين أن اللاعب حريص كل الحرص على الاستمرار مع الرجاء من أجل جماهيره وأن اللاعب يقدم الكثير من التنازلات للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وكان ذلك للرد على تصريحات رئيس نادي الرجاء المغربي بأن سند الورفلي طلب مبلغ 700 ألف دولار لتجديد تعاقده مع الرجاء مما فجر موجة من الغضب لدى جماهير وعشاق النادي وكذلك الإعلاميين المغاربة المطلعين على بواطن الأمور في تلك المفاوضات والذين كذبوا رئيس النادي ورفضوا كلامه.

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