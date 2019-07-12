المعتصم المصراتي يخوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع فيتوريا غيماريش البرتغالي

يشارك لاعبنا الدولي الليبي المعتصم المصراتي في تدريبات فريقه فيتويا غيماريش البرتغالي، الذي يستعد لخوض منافسات الدوري البرتغالي الممتاز للموسم الجديد 2019 / 2020 .

وكانت إدارة فيتوريا غيماريس قد أغلنت عن تعاقدها مع المدرب إيفو فييرا، لتولي مهمة قيادة الفريق في الموسم الجديد، والذي سيخوض فيه منافسات بطولة الدوري الأوروبي بعد حصوله على المركز السادس في بطولة الدوري البرتغالي عن الموسم الماضي.

وتمسك المدرب الجديد ببقاء جميع اللاعبين حتى يتعرف على مستوياتهم ويقرر مصيرهم، وفي مقدمتهم لاعبنا الدولي المصراتي الذي لعب في صفوف الفريق البرتغالي “ب”، ويعتبر أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق ويحمل شارة القيادة، ويرتبط بعقد مدة 4 سنوات مع فيتوريا جيماريش، يتبقى منهما موسمين.

الجدير بالذكر أن اسم المصراتي ارتبط خلال الفترة الماضية بمفاوضات مع عدة أندية عربية على رأسها الترجي التونسي والنصر السعودي، إلا أن المفاوضات مع اللاعب توقفت لأسباب غير معلومة.

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