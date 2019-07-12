اعتماد معايير مشاركة الألعاب الليبية في الدورة الأفريقية بالمغرب

كشفت مصادر داخل اللجنة الأولمبية الليبية أن خالد الزنكولي، رئيس لجنة المعايير للألعاب المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، سيقدم يوم الأحد المقبل تقريرا نهائيا عن الألعاب التي من المفترض أن تشارك فيها ليبيا في منافسات الدورة .

وقالت المصادر إن اللجنة اعتمدت معايير للمشاركة في الدورة من أهمها النتائج التي حققها منتخب اللعبة خلال الموسم 2018 / 2019 بالإضافة إلى الأولوية للرياضات التي تكون مشاركتها مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن العاصمة المغربية الرباط كانت قد أعلنت في وقت سابق استضافة دورة الألعاب الأفريقية في الفترة من ١٦ إلى ٣٠ أغسطس القادم حيث ستشهد مشاركة 5 آلاف رياضي، بعد انسحاب غينيا الاستوائية من الاستضافة بسبب مشاكل تنظيمية.

وتعد الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في القارة، وتقام كل 4 سنوات منذ أكثر من قرن، وتتضمن منافسات أولمبية وغير أولمبية وبعض المنافسات ستكون مؤهلة للأولمبياد الصيفي طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الليبية، برئاسة جمال الزروق، اجتمعت يوم 23 يونيو الماضي، مع لجنة المعايير المشاركة في الألعاب الافريقية برئاسة خالد الزنكولي، لمناقشة لمعايير الواجب توافرها لضمان مشاركة مشرفة بدورة الألعاب الأفريقية التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية