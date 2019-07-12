زوارة يقهر حاسي الجزائري في بطولة باريس الدولية

تغلب فريق مركز زوارة للناشئين، أمس الخميس، على منافسه، حاسي الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف دون ضمن منافسات بطولة باريس الدولية لمدارس وأكاديميات كرة القدم.

وتشهد الدورة مشاركة 72 دولة و400 فريق وما يقارب من 6800 ناشئ من دول العالم، بواقع 16 فريقًا تم تقسيمها على 4 مجموعات منها، 11 فريقًا فرنسيًا وفريق واحد من دول مصر والجزائر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لممثل ليبيا مركز زوارة للناشئين.

ويشارك مركز زوارة في هذه الدورة بفريقين، ويمثل الفريق الأول مواليد 2007/2008 ضمن فرق المجموعة (A)، في حين يمثل الفريق الثاني مواليد 2009/2010 ضمن فرق المجموعة (C).

تجدر الإشارة إن فريق زوارة فاز بالبطولة المغاربية الشهر الماضي التي أقيمت في المنستير التونسية.

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