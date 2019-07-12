الاتحاد الدولي للتايكواندو يخاطب الأولمبية الليبية بشأن قضية الاتحاد الليبي للعبة

أرسل الاتحاد الدولي للتايكواندو خطاباً إلى اللجنة الأولمبية الليبية بشأن وضع الاتحاد العام الليبي للتايكواندو بعد حدوث خلاف بين أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد.

وأكد الاتحاد الدولي في خطابه، على مواصلة الاعتراف بالرئيس الحالي للاتحاد وأيضا الاعتراف بما ستتخذه اللجنة الأولمبية الليبية من إجراءات في هذا الخصوص للتأكيد علي أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الأولمبية في مثل هذه الحالات.

وجاء مضمون الخطاب الذي أرسله الاتحاد الدولي للتايكواندو إلى الاتحاد الليبي للتايكواندو : “سنواصل الاعتراف بقيادة الاتحاد الليبي للتايكواندو حتى يتم تحديث آخر أو مستجدات من قبل اللجنة الاولمبية الليبية” .

وكان أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد التايكواندو قد قرروا عدم التعامل مع رئيس المجلس علي صابر، بعد أن اتهموه بإثارة الفتنة، بين الأعضاء، بالإضافة إلى تفرده بالقرارات دون الرجوع إليهم.

وكان أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد التايكواندو قد قرروا عدم التعامل مع رئيس المجلس علي صابر، بعد أن اتهموه بإثارة الفتنة، بين الأعضاء، بالإضافة إلى تفرده بالقرارات دون الرجوع إليهم.

وقام أعضاء الاتحاد الستة برفع مذكرة بالخصوص إلى اللجنة الأولمبية الليبية، باعتبارها الجهة المشرفة على الاتحادات، وذكروا فيها الأسباب.

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