“صابر” يكشف عن موقف الاتحاد الدولي من اتحاد “التايكواندو “

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الاتحاد العام الليبي للتايكواندو المهندس علي صابر إن الاتحاد الدولي “للتايكواندو” نظر في ما قام به أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد بشأن حجب الثقة عليه بصفته رئيس الاتحاد ز

صابر أفاد – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن الاتحاد الدولي للتايكواندو قام بمخاطبة اللجنة الاولمبية الليبية عن طريق المهندس خالد الزنكولي الأمين العام وطلبوا رأي اللجنة الأولمبية الليبية فيما أقدم عليه أعضاء المكتب التنفيذي للتايكواندو في ليبيا .

وذكر أن اللجنة الأولمبية الليبية ردت بما مفاده ان أعضاء المكتب التنفيذي للتايكواندو خالفوا مانص عليه النظام الأساسي للعبة التايكواندو ولا يجوز لهم قانونا لا حجب الثقة علي رئيس الاتحاد ولا ايقافه نظرا لأن هذا الفعل هو اختصاص صريح للجمعية العمومية غير العادية في حال وجود إثباتات ووثائق تدين الرئيس فعلياً .

وعليه، أكد المهندس صابر أنه وباعتراف اللجنة الاولمبية الليبية وكذلك الاتحاد الدولي للتايكواندو لازال هو الرئيس الفعلي لإتحاد التايكواندو الليبي .

وأضاف أن الاتحاد الدولي مستمر في الاعتراف به والتعاون معه كرئيس للإتحاد الليبي للتايكواندو بناءً علي ماصدر من اللجنة الاولمبية الليبية بالخصوص .

وختم صابر تصريحه بدعوة زملائه أعضاء المكتب التنفيذي للتايكواندو إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة والتوافق من خلال الجلوس علي طاولة واحدة لحلحلة كل الاختلافات والإشكالات في وجهات النظر .

وأكد على استعداده التام للتحقيق في الحادثة من خلال استدعاء الجمعية العمومية للفصل في موضوع الأشكال القائم .

يذكر أن عدد من أعضاء المكتب التنفيذي قد أعلنوا حجب الثقة عن رئيس الاتحاد العام للتايكواندو بسبب ما وصفوه بمخالفات ادارية ارتكبت منه .

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