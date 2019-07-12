“الهيئة البرقاوية ” تفضح حكومة الوفاق وتكشف عن أسري غريان من قوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار وفد من الهيئة البرقاوية برئاسة رئيس اللجنة التأسيسية عبد الحميد الكزة، ونائبة أحمد لنقي، أسرى القوات المسلحة التابعين للجيش الوطني بقيادة المشير حفتر المحتجزين لدى حكومة الوفاق، ومن بينهم أسرى من غرفة عمليات الكرامة بغريان.

الهيئة قالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إنه تم خلال الزيارة اللقاء بالأسرى والاطمئنان على صحتهم والاستماع إليهم، حسب وصفها .

الكزة أكد أن من ضمن الأسرى الذين تم اللقاء معهم أسرى من غرفة عمليات الكرامة الذين كانوا في غريان، والذين فندوا بدورهم ما يشاع عن تصفية وقتل الأسرى والجرحى إبان سيطرة قوات الوفاق على مدينة غريان .

وأضاف الكزة أن الأسرى بصحة جيدة ويعاملون معاملة حسنة في رسالة لطمأنة أهاليهم.

وتأتي هذه الزيارة مع سلسلسة من الزيارات للأسرى في عدة سجون ومؤسسات للإصلاح.

الجدير بالذكر ان الهيئة البرقاوية كما تطلق على نفسها غير معترف بها في أقليم برقة ولم تنال الشرعية من مشايخ وأعيان برقة أنما تكونت بدعم مالي ومعنوي من حكومة الوفاق للعب بها في محاربة الجيش الوطني وإظهارها في المحافل الدولية انه تمثل إقليم برقة الذي عاني الويلات من دعم حكومة الوفاق للمليشيات المسلحة التي ساندت الإرهاب بالمقاتلين والسلاح وحربته في نقص السيولة وإغلاق منظومات المصارف والجوازات وغيرها .

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