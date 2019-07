إصابة قوية في الكتف تُنهي مشوار ظهير المنتخب الجزائري الأيمن في الكان

قام منتخب الجزائر بتلقي ضربة موجعة قبل مباراته أمام نظيره النيجيري، يوم الأحد المقبل، وذلك في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر، حتى 19 يوليو الجاري.

حيث خرج الظهير الأيمن للجزائر، يوسف عطال، من الملعب مصاباً، في الدقيقة 30 من عمر مباراة بلاده أمام كوت ديفوار الخميس، والتي انتهت بفوز منتخب “محاربو الصحراء” بركلات الترجيح.

هذا وأكد مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، بعد نهاية المباراة أمام كوت ديفوار:

“لقد تفاعلت مع عطال الذي أصيب في كتفه واحتضنته بعد المباراة وبكيت كثيراً، أعتقد أننا سنبعد عطال لبقية مشوار الخضر في الدورة الإفريقية، سوف أستشير الطاقم الطبي لكن للأسف، أظن أنه لن يلعب مجدداً في الكان”.

وأكدت تقارير صحفية انتهاء مشوار الظهير الأيمن مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف.

