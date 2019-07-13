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الجمعية العمومية بنادي الأهلي بنغازي تُدين تفجير مقبرة الهواري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 13 يوليو 2019 (وال)- أدانت الجمعية العمومية بنادي الأهلي بنغازي الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مراسم تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري ببنغازي.

واستنكرت الجمعية العمومية بنادي الأهلي بنغازي – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري في بنغازي، والذي أسفر عن استشهاد 4 بينهم عسكريين وجرح 33 آخرين، ووصفه بالهجوم الجبان الغادر.

وأكدت الجمعية العمومية – في بيانها – أنها لن تتوانى عن دعم القوات المسلحة العربية الليبية، ولن تثني هذه الأعمال الجبانة الجماهير الأهلاوية عن الاستمرار في دعم القوات المسلحة، وتقديم واجبها تجاه الوطن وكرامة المواطن. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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