نادي برشلونة يُعلن رسمياً تعاقده مع أنطوان غريزمان

كشف نادي برشلونة أمس الجمعة، تعاقده رسمياً مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

حيث قال النادي الكتالوني، إنه ضم غريزمان بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والمقدر بـ120 مليون يورو.

وأوضح بطل الدوري الإسباني، أن غريزمان سيوقع عقداً سيدافع بموجبه عن ألوان “البلوغرانا” حتى شهر يونيو من عام 2024، مشيراً إلى أنه سيعلن قريباً عن موعد تقديم نجمه الفرنسي كلاعب جديد في الفريق.

كما سيحصن نادي برشلونة، لاعبه الجديد صاحب الـ28 عاماً، بشرط جزائي تبلغ قيمته 800 مليون يورو.

هذا وكان غريزمان، بطل العالم في روسيا 2018 مع منتخب بلاده، دافع عن ألوان ريال سوسيداد، قبل أن ينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد عام 2014، وقضى معه خمسة مواسم ناجحة.

