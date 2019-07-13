لأنه كان صغير السن.. “صالح” منع من المشاركة في حرب الإرهاب فـ”بكى”

أخبار ليبيا24- خاص

عندما حاولت التنظيمات الإرهابية السيطرة على بعض المدن الليبية وأعلنت عملية الكرامة، هب للمشاركة ضد هذه التنظيمات كافة الليبيين بعضهم حمل أسلحتهم، والبعض الآخر قدم المساعدات والعون للقوات المسلحة بكل مايستطيع، والبعض الآخر اكتفى بالدعاء لها بالنصر وهزيمة هذه الشرذمة التي عاثت في البلاد فسادًا.

رجال ونساء وشيوخ وأطفال، لم تقتصر محاربة الإرهاب على العسكريين فقط، فقد التحم أغلب الليبيين ضده، حتى أن بعض صغار السن حاولوا أن ينخرطوا مع القوات المساندة للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب ولكنهم منعوا نظرا لصغر سنهم.

الشاب صالح عبد المنصف صالح محمد مواليد عام 1997 يتيم الأب وهو أكبر إخوته عند محاولة الجماعات الإرهابية اغتيال جاره ضابط الصف في منطقة الأبرق خرج ليبحث عمن يعطيه السلاح فكان خاله هو العون سلمه بندقية “كلاشن كوف” وتوجه إلى الغرفة الأمنية الأبرق حاول الانخراط للقتل ضد الإرهاب والإرهابيين فرفض قبوله.

كان ذلك بداية عام 2014 وكان حينها عمره 17 عامًا حيث تم رفض انضمامه كمقاتل ومحارب للإرهاب من قبل ضباط الغرفة الأمنية الأبرق نظرا لصغر سنه أولا ولأنه يتيم وهو كبير أخوته وتشاجر مع الضباط لدرجة أنه ” بكى ” وقال لهم :”ألا تعتقدون أنني رجل ؟ هؤلاء الخوارج لو احتلوا الأبرق لن يفرقوا بين طفل أو شيخ“.

وبعد إصراره الغريب قال لهم :”الإنسان لا يموت إلا بيوم كتبه الله له وافق الضباط على وجوده معهم كسائق وليس مقاتل وأرضى ذلك جزء منه، رغم أنه كان يريد المشاركة في محاور القتال ولكن قام بجهد يفوق جهد الرجال وقام بحراسة بعض المرافق في المنطقة .

يقول الشاب صالح :”أمي كانت داعمة لي بكل قوة وتحثني على أن أكون مثالا للشجاعة كنت أناوب في الحراسة وأدرس، ووبعد تحرير مدينة درنة من قبضة الإرهابيين الذين كانوا يشكلون خطرًا على كامل المنطقة عدت لحياتي الطبيعية”.

ويضيف الشاب أيضًا :”أنا طالب في كلية التقنية الطبية الفصل الثالث وأتمني أن أصبح طبيبًا مشهورًا لأخدم وطني الذي ماخرجت للمشاركة في قتال الإرهابيين إلا ليتخلص منهم ومن من شرهم”. .

ويتابع صالح :”لا أريد شيء أنا لم أقدم شيء لوطني فهذا حقه علينا جميعا ولو تمكن هؤلاء الإرهابيبن من الوطن لتحول إلى جحيم، وأتمنى أن تقوم الدولة التي نريد وأن يعمها الأمن والأمان”.

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