غريزمان “ثالث أغلى” لاعب بـ”كامب نو”.. مَن الأول والثاني؟

وفق رصد دقيق أجرته وسائل إعلام رياضية إسبانية في تقصيها للصفقة التي انتقل بموجبها اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان من صفوف نادي أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة الإسباني للعب بصفوفه الموسم المقبل، فإن غريزمان الذي بلغت صفقة انتقاله –حتى الآن- 120 مليون يورو قد بات “ثالث أغلى لاعب” ينتقل إلى برشلونة في تاريخ صفقات الانتقال التي يدفعها “برسا” لضم المواهب والنجوم في عالم كرة القدم إلى “كتيبته الغنية”.

وما إن قالت وسائل إعلام إسبانية إن غريزمان هو “ثالث أغلى لاعب” في تاريخ “كامب نو”، فسرعان ما توجهت الأسئلة عمن يكون الأول والثاني على صعيد الصفقات الغالية التي أبرمها “برسا” في السنوات والعقود السابقة، إذ يظهر أولا اسم اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو الذي كان يلعب وقت تعاقد برشلونة معه لصالح نادي ليفربول الإنجيلزي الذي تقاضى 145 مليون يورو ثمنا للصفقة، أما الإسم الثاني في قائمة أغلى لاعبي برشلونة فيأتي اسم عثمان ديمبلي الذي كان يلعب لنادي بروسيا دورتموند الألماني، وأحضره برشلونة بصفقة بلغت نحو 125 مليون يورو.

ومن شأن نجاح اعتراض أتليتكو مدريد على سعر الصفقة مع برشلونة بشأن غريزمان، ومطالبته بثمانين مليون يورو إضافية، وفي حال وافق نادي برشلونة على “تغيير سعر الصفقة”، فإن موقع غريزمان سيتقدم بقوة في قائمة أكثر اللاعبين غلاءً بتاريخ “كامب نو”، ومن المرجح جدا أن يقفز إلى المركز الأول، فيما لا يُعْرَف حتى لحظة كتابة هذا التقرير موقف برشلونة من “تغيير رأي” أتليتكو مدريد.

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