البافاري يضم ظهير الديوك

قدم بايرن ميونخ الألماني ظهيره الفرنسي الجديد بينجامين بافارد لوسائل الإعلام بعدما وقع لمدة خمسة أعوام قادما من شتوتجارت بعد مفاوضات استمرت لفترة بين إدارة الفريق البافاري ووكلاء اللاعب.

وأوضح بطل ألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة أن بافارد أصبح لاعبا مع الفريق بداية من الموسم الجاري، حيث تم تقديم اللاعب داخل ملعب أليانز أرينا برفقة مدير الكرة بالنادي البافاري صالح حميديتش

ويعد بينجامين بافارد واحدا من أهم النجوم الصاعدة وأحد اللاعبين الذين ساهموا في تتويج فرنسا بكأس العالم بروسيا الصيف الماضي حيث سجل أجمل أهداف البطولة بحسب اختيارات الفيفا في مرمى الأرجنتين في ثمن نهائي المونديال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية