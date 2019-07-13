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برشلونة ينهي صفقته المنتظرة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان قادما من أتلتيكو مدريد لتدعيم الخط الهجومي للنادي الكاتالوني في الموسم الجديد.

ونشر الموقع الرسمي لبرشلونة أنه أكمل صفقة انتقال أنطوان غريزمان بعد مفاوضات شاقة بينه وبين إدارة أتلتيكو مدريد قبل تفعيل قيمة الشرط الجزائي والبالغة مئة وعشرين مليون يورو.

وأوضح برشلونة أن غريزمان وقع على عقد لمدة خمس سنوات حتى يونيو من العام ألفين وأربعة وعشرين فيما ستكون قيمة الشرط الجزائي لتخلي البلوغرانا عن اللاعب ثمانمئة مليون يورو، ومن المتوقع تقديم اللاعب يوم الأحد إلى وسائل الإعلام بملعب الكامب نو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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