برشلونة ينهي صفقته المنتظرة

أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان قادما من أتلتيكو مدريد لتدعيم الخط الهجومي للنادي الكاتالوني في الموسم الجديد.

ونشر الموقع الرسمي لبرشلونة أنه أكمل صفقة انتقال أنطوان غريزمان بعد مفاوضات شاقة بينه وبين إدارة أتلتيكو مدريد قبل تفعيل قيمة الشرط الجزائي والبالغة مئة وعشرين مليون يورو.

وأوضح برشلونة أن غريزمان وقع على عقد لمدة خمس سنوات حتى يونيو من العام ألفين وأربعة وعشرين فيما ستكون قيمة الشرط الجزائي لتخلي البلوغرانا عن اللاعب ثمانمئة مليون يورو، ومن المتوقع تقديم اللاعب يوم الأحد إلى وسائل الإعلام بملعب الكامب نو.

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