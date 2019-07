لأسباب شخصية.. زيدان يُغادر معسكر ريال مدريد في مونتريال الكندية

كشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي، مساء الجمعة، رحيل المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، عن معسكر الفريق الحالي في مدينة مونتريال الكندية.

حيث قال النادي الملكي من خلال بيان رسمي نشر على الموقع الرسمي للنادي:

“مدربنا زين الدين زيدان، يغيب عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد المقام حاليا في مونتريال لأسباب شخصية”.

وتابع البيان:

“حتى عودة زيدان، سيتولى المدرب المساعد دافيد بيتوني تدريبات الفريق”.

هذا وكان ريال مدريد قد وصل إلى مونتريال قبل عدة أيام، من أجل التحضير للموسم الجديد.

