النيراتزوري يتعاقد مع باريلا

أبرم إنتر ميلانو الإيطالي صفقة جديدة بتعاقده مع لاعب الوسط نيكونو باريلا قادما من كالياري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء للموسم المقبل.

وأصدر النيراتزوي بيانا رسميا أكد فيه اتفاقه مع إدارة كالياري لضم اللاعب البالغ اثنين وعشرين عاما مع وجود بند لشراء بطاقة اللاعب كاملة نهاية الموسم مقابل أكثر من خمسة وأربعين مليون يورو متضمنة الحوافز لنادي كالياري.

وجاء تعاقد الإنتر مع لاعب الوسط الإيطالي الشاب بطلب من مدرب الفريق الجديد أنطونيو كونتي والذي يرغب في تعزيز صفوف النيراتزوري بعناصر قوية في خط الوسط ومن المتوقع أن يغادر البلجيكي راجا نايغولان صفوف الفريق على أن يتواصل نشاط إدارة النادي في ضم اللاعبين إلى ملعب جوزيبي مياتزا .

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