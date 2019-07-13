المنتخب الليبي لرفع الأثقال يدخل معسكرا مطولا

أوفد الاتحاد الليبي لرفع الأثقال الرباعَين الدوليَين “إحسان شلابي” و”أحمد أبوزريبة” إلى العاصمة الأوزبكية طشقند وذلك للدخول في معسكر خارجي طويل استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال المقررة بتايلند منتصف شهر سبتمبر القادم ودورة الألعاب الأفريقية بالمغرب المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويتولى الإشراف على شلابي وأبوزريبة بهذا المعسكر الخبير الدولي “ماجد سلامة”.

وفي ذات الشأن دخل المنتخب الوطني لرفع الأثقال في معسكر محلي بطرابلس تحت إشراف المدرب “صلاح الأدهم” ومساعده “محمد ألشتيوي” وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة سبعة رباعين هم: عبدالله أبوشيحة ومؤيد العاتي وعمر العجيمي ومحمود الفجري وعبدالمالك أبوحامد وصالح محرز ومهند فلطخ.

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