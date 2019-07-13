اخبار الرياضة

المنتخب الليبي لرفع الأثقال يدخل معسكرا مطولا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوفد الاتحاد الليبي لرفع الأثقال الرباعَين الدوليَين “إحسان شلابي” و”أحمد أبوزريبة” إلى العاصمة الأوزبكية طشقند وذلك للدخول في معسكر خارجي طويل استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال المقررة بتايلند منتصف شهر سبتمبر القادم ودورة الألعاب الأفريقية بالمغرب المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويتولى الإشراف على شلابي وأبوزريبة بهذا المعسكر الخبير الدولي “ماجد سلامة”.

وفي ذات الشأن دخل المنتخب الوطني لرفع الأثقال في معسكر محلي بطرابلس تحت إشراف المدرب “صلاح الأدهم” ومساعده “محمد ألشتيوي” وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة سبعة رباعين هم: عبدالله أبوشيحة ومؤيد العاتي وعمر العجيمي ومحمود الفجري وعبدالمالك أبوحامد وصالح محرز ومهند فلطخ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك