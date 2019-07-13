المنتخب الجزائري مسيرة بلا تعثر نحو القمة

لم يستطع أحد إيقاف قطار المنتخب الجزائري الذي انطلق في مصر ضمن نهائيات أمم إفريقيا 2019 بقيادة المدرب الوطني جمال بالماضي الذي اعتمد الهجوم كطريقة للذود على عرين المبولحي ودك شباك الخصوم واحدا تلو الآخر ليخرج من دور المجموعات متزعما بالعلامة الكاملة

محطة الدور الستة عشر لم تحبط من عزيمة المحاربين وبانوا أمام غينيا بنفس الثوب الأول وأكرموها على الأرض العربية بثلاثية افتتحها البلايلي وتناوب بعده كل من رياض محرز وأدم وناس

العبور للربع النهائي للجزائريين كلف الكثير من الجهد رغم راحة النتائج ووصل أمام كوت ديفوار واكتشف صخرة ليس من السهل إزاحتها لكن أبناء الصحراء قاتلوا للرمق الأخير واقتلعوا الفوز بركلات الترجيح التي حملت بصمة المبولحي العملاق

وصول متوقع ومستحق إلى مرحلة النصف بالنسبة للأفناك وهناك سيكون الخصم نيجيريا صاحب الأربعة ألقاب القارية والمدجج بأسماء ظهرت بمستوى عال في النسخة الفرعونية من الكان.. فهل سيعرف جمال بالماضي تجهيز محاربيه لاصطياد النسور؟ هذا ما ينتظره كل جزائري وكل عربي.

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