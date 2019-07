كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عن مواعيد مباريات الجولات الثلاث الأولى في الليغا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

حيث نشر الحساب الرسمي لـ “الليغا” عبر موقع “تويتر” بياناً رسمياً أعلن فيه عن انطلاق الدوري الإسباني، يوم الجمعة 16 أغسطس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

هذا ويستهل برشلونة مشوار الدفاع عن لقب بطل الليغا بمواجهة مضيفه أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس.

بينما سيبدأ ريال مدريد، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، غمار منافسات الموسم الجديد، بلقاء مضيفه سيلتا فيغو، يوم 17 أغسطس، في الساعة الخامسة مساء، على ملعب بلاديوس.

أمابالنسبة لأتلتيكو مدريد، صاحب مركز الوصافة، فسيبدأ مشواره في الدوري بمواجهة ضيفه خيتافي، يوم الأحد 18 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد.

The post رابطة الدوري الإسباني تكشف عن مواعيد مباريات الموسم الكروي الجديد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا