المصراتي لـ218: مصيري يتحدد قريبا.. والاحتراف وارد

أوضح مهاجم فريق الهلال أنس المصراتي لقناة “218” أنه يمتلك عروضا من خارج ليبيا وتحديدا من دول الجوار ولكنه لم يحسم حتى الآن مصيره بالبقاء مع فريقه الحالي الهلال أو الانتقال للعب خارج ليبيا.

وقال المصراتي إنه ينتظر نهاية شهر يوليو الحالي وتطورات انطلاق الدوري في موسمه المقبل من عدمه لتحديد وجهته إما بالاستمرار مع الهلال أو خوض تجربة الاحتراف التي تستهويه لكنه مرتبط مع الهلال بعقد يمتد لموسم آخر.

وحول سر تألقه مع الهلال بصورة لافتة وعدم بروزه في وقت سابق مع النصر قال المصراتي إن ذلك يعود لتحصله على الفرصة الكاملة في الفريق وهذا لم يحدث معه في تجربته مع النصر.

وقبل توقف الممتاز بسبب توتر الأوضاع الأمنية يتصدر المصراتي مع الهلال قائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف.

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