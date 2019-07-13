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بدروش يشارك في معسكر دولي لكرة السلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة نسيم بدروش في معسكر تدريبي صيفي يقام في تركيا يتضمن تواجد مجموعة من اللاعبين العرب والأجانب الغرض منه تطوير المستوى والمهارات وزيادة الاحتكاك باللاعبين الأجانب.

ولعب بدروش في مباراته الأخيرة ضد المنتخب المغربي الذي يتواجد حاليا في تركيا ويستعد للمشاركة ببطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها قريبا المغرب.

ويعد بدروش من أبرز الأسماء الليبية الصاعدة في لعبة كرة السلة حيث تألق رفقة فريق اليرموك قبل انتقاله إلى نادي الأهلي طرابلس الذي استفاد من خدماته وبرز معه بصورة لافته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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