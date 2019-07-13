بدروش يشارك في معسكر دولي لكرة السلة

يشارك لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة نسيم بدروش في معسكر تدريبي صيفي يقام في تركيا يتضمن تواجد مجموعة من اللاعبين العرب والأجانب الغرض منه تطوير المستوى والمهارات وزيادة الاحتكاك باللاعبين الأجانب.

ولعب بدروش في مباراته الأخيرة ضد المنتخب المغربي الذي يتواجد حاليا في تركيا ويستعد للمشاركة ببطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها قريبا المغرب.

ويعد بدروش من أبرز الأسماء الليبية الصاعدة في لعبة كرة السلة حيث تألق رفقة فريق اليرموك قبل انتقاله إلى نادي الأهلي طرابلس الذي استفاد من خدماته وبرز معه بصورة لافته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية