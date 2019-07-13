بدروش يُغازل الأهلي طرابلس ويتحدث لـ218 عن مخططاته

قال لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة نسيم بدروش لـ218 إنه يتواجد حاليا في تركيا بهدف المشاركة في معسكر تحضيري لزيادة الاحتكاك والابتعاد عن حالة الجمود التي تعيشها اللعبة في ليبيا بعدم توقف الدوري قبل شهرين إبان الحرب التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وأضاف بدروش أن محطته المقبلة بعد انتهاء معسكره الحالي في تركيا ستكون التوجه إلى البوسنة وربما مواصلة المشوار من هناك عبر خوض تجربة الاحتراف بالنظر لضبابية وضعية السلة الليبية المتعلقة بالتعقيدات التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.

وتطرق بدروش للحديث عن نادي الأهلي طرابلس وجمهوره معتبرا أن فرصة لعبه في النادي قد شكلت منعطفا إيجابيا كبيرا في حياته وإن لم يتحصل على فرصة الاحتراف خارج ليبيا فإنه لن يرتدي داخلها سوى ألوانه.

وأثنى بدروش من خلال تصريحاته لـ218 على المدرب التونسي منعم عون الذي أشرف على تدريبه في الأهلي طرابلس وجعله بحسب وصفه يهتم بالأفكار الحديثة لكرة السلة كما لم ينسى الثناء على مجهودات مدربه السابق في الفئات السنية أحمد شميلة الذي قام بتعليمه أساسيات اللعبة.

ولم يخفى بدروش إعجابه باللاعب الدولي السابق محمد عيسى مرسال الذي يعتبره أحد أفضل لاعبي أفريقيا سابقا وكان له الأثر الكبير في تألقه في كرة السلة الليبية.

وعن الموسم الماضي الذي توقف عبر بدروش عن حسرته لعدم اكتماله نظرا لقوة المحترفين والفرق المنافسة، حيث يرى زميله في النادي الأهلي طرابلس الأمريكي جيلي سايمونس ولاعب النصر مايك تايلر كانوا قادرين على تشكيل إضافة من شأنها نقل اللعبة في ليبيا إلى مستوى آخر.

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