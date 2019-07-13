“أشبال الهلال” يستعد للاستحقاقات المقبلة

يواصل فريق الهلال لفئة الأشبال تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني واللاعب السابق لنادي الهلال أسامة بمساعدة محمد جمعة، استعدادا لبداية الموسم الجديد وللمشاركة في بطولة ودية ستقام منتصف الشهر الحالي في عين دراهم التونسية.

وتقام تدريبات فريق الهلال هذه الفترة على الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي ويسعى الطاقم الإداري والفني لاكتشاف مواهب جديدة وزيادة الجرعات التدريبية للأسماء الحالية.

اهتمام الهلال بالفئات السنية بالنادي يؤكد أهمية هذا القطاع وهو المغذي الأول لفريق كرة القدم بالنادي مستقبلا خاصة أن الهلال قد اشتهر في السنوات الماضية باكتشاف المواهب الشابة.

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