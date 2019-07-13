خطأ تنظيمي يكلف يد المشعل الخسارة

فقد فريق المشعل لكرة اليد نتيجة مباراته أمام فريق فورسيوي الدنماركي بـ6-0 نتيجة خطأ من قبل اللجنة المنظمة للبطولة التي قامت بتغيير ملعب اللقاء من ساحة الشهداء المكشوفة إلى القاعة رقم 9 بمدينة سانيوكولو التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة تيرامو.

وجاء تغيير ملعب اللقاء بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وعلى الرغم من تواجد فريق المشعل في ملعب المباراة الأول إلا أن عدم حصول البعثة على وسيلة نقل تقلهم إلى أرضية الملعب الثاني جعل الفريق يخسر حظوظه في التأهل للمباراة النهائية على الرغم من المحاولات المستمرة من قبل رئيس البعثة نوري عباد لاقناع اللجنة المنظمة بإعادة المباراة.

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