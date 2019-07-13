التحدي مصراتة بطلا لدوري الكرة المصغرة

نجح فريق التحدي مصراتة في الحصول على لقب بطولة ليبيا للكرة المصغرة بفوزه في المباراة النهائية على نجوم صرمان بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف.

وبهذا التتويج أضاف فريق التحدي مصراتة لقبه الثاني على مستوى ليبيا في الكرة المصغرة ومنذ حوالي شهر من الآن تحصل الفريق على لقب بطولة أفريقيا الأولى للأندية التي أقيمت في تونس بفوزه على ترنجه التونسي في المباراة النهائية بـ1-0.

وبعد ختام الموسم الحالي سيتجه اتحاد الكرة المصغرة لتجهيز المنتخب الوطني من أجل خوض نهائيات كأس العالم التي ستقام في أستراليا.

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