من أجل إنقاذ ليبيا من الانقسام .. انطلاق أعمال المبادرة المصرية لجمع نواب ليبيا على طاولة واحدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأ أكثر من 70 نائبا من مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، بعقد سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف الوصول إلى حل ينهي الشرخ في مجلس النواب الذي أدى إلى انقسام جلساته بعد الرابع من أبريل ما بين طبرق وطرابلس.

وتسعى مصر الراعية لهذا اللقاء أن تكون نتائج الاجتماع إيجابية تنعكس على البلاد التي تعيش أسوأ ظروفها، مع أمل من قبة برلمان طبرق في أن تكون هذه الجلسات هي خاتمة الانقسامات والصراعات.

وقال مسؤولين بمجلس النواب إن المشاركين في المؤتمر أكدوا أن حكومة الوفاق أصبحت غير شرعية، خاصة بعد دعمها للجماعات الإرهابية .

وذكرت المصادر أن المشاركين عازمين على سحب الثقة من كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لحكومة الوفاق، وإصدار بيان للاتصال والتواصل مع الحكومة المؤقتة .

وطالب المجتمعون بإسقاط كافة التشكلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، ورفع القضايا ضد مجرمين الحرب والمطلوبين لدي الجهات الأمنية، والاعتراف بقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر .

كما طالب المجتمعون بقطع العلاقات مع الدول الداعمة للإرهاب، وإغلاق المواني البحرية في طرابلس ومصراتة .

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق إن مبادرة القاهرة جاءت في الوقت الصحيح وهدفها هو استقرار ليبيا وإن نتائجها سيكون لها مردود إيجابي على مصلحة الليبيين.

ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، أن اجتماع القاهرة سيخصص لمحاولة بلورة مبادرة سياسية تكون مقدمة لتفكيك عناصر المأزق الراهن وفق الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية.

بعيرة قال في تصريحات صحفية إن عقد هذا الاجتماع تم التفاهم بشأنه خلال الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى القاهرة.

وأشار إلى أن اجتماع القاهرة يدخل في إطار بحث الأزمة الليبية الراهنة، منوها إلى أنه تلقى دعوة للمشاركة فيه لكنه رفضها بسبب أن الاجتماع يخفي مناورة سياسية لا يريد أن يكون طرفا فيها.

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب الموازي المنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، إن 5 أعضاء من الحاضرين بـمجلس نواب طرابلس، شاركوا في الاجتماع التشاوري المنعقد في القاهرة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “ليبيا بانوراما”، أن مجلس نواب طرابلس، أبلغ كل من يريد حضور الاجتماع أنه يمثل نفسه فقط، مؤكدًا رفض الغالبية المشاركة.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية، في بث مباشر لوقائع الزيارة، اليوم السبت أن هذه الزيارة تأتي في إطار بحث كيفية الخروج من الأزمة الليبية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وفي ذات الشأن، قال رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، النائب أحمد رسلان، إن أمن ليبيا القومي هو بمثابة الأمن القومي لمصر، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في حل الأزمة وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية.

يذكر أن عدد من النواب، أكدوا أنهم تلقوا دعوة من السفير المصري السابق بليبيا، لعقد جلسة تشاورية للنواب بجمهورية مصر العربية، مؤكدين أن تلك الدعوة تأتي في إطار لم الشمل، ومحاولة الخروج من الأزمة الحالية.

فيما ناقش مجلس النواب الموازي المنعقد في طرابلس، دعوة الحكومة المصرية لبعض النواب الملتحقين بمجلس النواب بطرابلس، لعقد جلسة تشاورية للنواب بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الحاضرين اتفقوا على عدم المشاركة فيها، وذلك لغموض أهداف وأجندة الجلسة، بالإضافة إلى موقف حكومة جمهورية مصر العربية من الحرب على طرابلس، والذي وصفوه بـ”المنحاز” لقوات الجيش بقيادة حفتر المعتدية على الشرعية والدولة المدنية، على حد وصفهم.

وأكد النواب، في بيان لهم، أن ما سينتج عن الاجتماع من قرارات ومواقف لا تمثل سوى أصحابها، لافتًا إلى أنها لا تعبر عن مجلس النواب الموازي المجتمع في طرابلس.

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