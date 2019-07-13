للتحقيق في تفجيرات مقبرة الهواري .. إيقاف جميع رؤساء الأجهزة الأمنية في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عميد خالد المحجوب، إن رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، باشر في التحقيق مع مسؤولين أمنيين في بنغازي، على خلفية التفجيرات الإرهابية، التي وقعت أثناء جنازة اللواء ركن خليفة المسماري الخميس الماضي .

المحجوب أكد – في تصريحات صحفية – أن الناظوري أصدر الأوامر بإيقاف جميع رؤساء الأجهزة الأمنية بالكامل على ذمة التحقيق في التفجيرات الإرهابية، مضيفًا أن التحقيق سيستمر إلى حين معرفة أسباب حدوث التفجيرات الإرهابية.

ووضح أن هذا التحقيق جاء بناء على أمر صادر من القائد العام المشير خليفة حفتر، لرئيس الأركان العامة، بالتحقيق مع كافة الأجهزة الأمنية في الواقعة، لافتًا إلى أن نتائج التحقيق ستحال إلى المشير حفتر لاتخاذ الإجراءات حولها.

وأدت التفجيرات الإرهابية التي نفذت بواسطة سيارات مفخخة داخل المقبرة إلى مقتل 4 بينهم عسكريين من مشيعي جنازة اللواء ركن خليفة المسماري، إضافة إلى جرح العشرات من المشيعين.

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