الأهلي بنغازي يضع لمساته الأخيرة لبداية التدريبات

يستهل فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم تدريباته خلال الأيام القادمة بملعبه في مقره بمنطقة قاريونس بقيادة مدربه الجزائري رشيد بلحوت بحضور كافة لاعبيه بعد اقتراب إدارة النادي بحسب الصفحة الرسمية من إتمام جميع اتفاقاتها مع اللاعبين.

وذكرت الصفحة الرسمية للنادي أن الإدارة تعاقدت مع معد بدني إسباني وصل إلى تونس ومنها سيطير إلى بنغازي ليلتحق بالفريق.

ويمثل فريق الأهلي بنغازي ليبيا في البطولة العربية للأندية الموسم المقبل بدعوة من اللجنة المنظمة التي اختارته بناء على تصدره لمرحلة الذهاب من الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية