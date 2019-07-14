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الأهلي بنغازي يضع لمساته الأخيرة لبداية التدريبات

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستهل فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم تدريباته خلال الأيام القادمة بملعبه في مقره بمنطقة قاريونس بقيادة مدربه الجزائري رشيد بلحوت بحضور كافة لاعبيه بعد اقتراب إدارة النادي بحسب الصفحة الرسمية من إتمام جميع اتفاقاتها مع اللاعبين.

وذكرت الصفحة الرسمية للنادي أن الإدارة تعاقدت مع معد بدني إسباني وصل إلى تونس ومنها سيطير إلى بنغازي ليلتحق بالفريق.

ويمثل فريق الأهلي بنغازي ليبيا في البطولة العربية للأندية الموسم المقبل بدعوة من اللجنة المنظمة التي اختارته بناء على تصدره لمرحلة الذهاب من الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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