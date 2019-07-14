عكرة يبدأ في مشواره مع القيروان التونسي

بدأ المحترف الليبي قصي عكرة بالانتظام في تدريبات فريق شبيبة القيروان التونسي الذي انضم لصفوفه منذ فترة تمهيدا لبداية الموسم الجديد للدوري التونسي لكرة القدم.

ويرتبط اللاعب الليبي بعقد يجمعه مع النادي التونسي لمدة خمس سنوات بداية من شهر يناير الماضي لكن بعض الأخطاء الإدارية حالت دون بدء مشواره مع الفريق منذ ذلك الحين في انتظار تصحيحها وانطلاق مشواره الاحترافي.

وخاض عكرة قبل انتقاله إلى تونس مجموعة من التجارب الاحترافية رفقة أندية باب الواد الجزائري ونصر حسين داي ونادي طليعة بلفيدار الجزائري.

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