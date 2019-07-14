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عكرة يبدأ في مشواره مع القيروان التونسي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المحترف الليبي قصي عكرة بالانتظام في تدريبات فريق شبيبة القيروان التونسي الذي انضم لصفوفه منذ فترة تمهيدا لبداية الموسم الجديد للدوري التونسي لكرة القدم.

ويرتبط اللاعب الليبي بعقد يجمعه مع النادي التونسي لمدة خمس سنوات بداية من شهر يناير الماضي لكن بعض الأخطاء الإدارية حالت دون بدء مشواره مع الفريق منذ ذلك الحين في انتظار تصحيحها وانطلاق مشواره الاحترافي.

وخاض عكرة قبل انتقاله إلى تونس مجموعة من التجارب الاحترافية رفقة أندية باب الواد الجزائري ونصر حسين داي ونادي طليعة بلفيدار الجزائري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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