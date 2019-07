6 طائرات تابعة للجيش الجزائري تنقل مُشجعي المنتخب إلى مصر مجاناً

كشفت قيادة الجيش الجزائري عن تخصيص 6 طائرات عسكرية لنقل 600 من مشجعي منتخب “محاربو الصحراء”، مجاناً في حالة تأهله إلى نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم، لتحفيزهم على الفوز باللقب.

حيث جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني:

“على إثر التأهل المستحق للفريق الوطني لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا، قررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع الوزير الأول، تخصيص 6 طائرات نقل عسكرية، لفائدة 600 مناصر جزائري من أجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام”.

وتابع البيان:

“الجيش الوطني الشعبي وانطلاقاً من الروابط المتينة والوشائج الأزلية التي تربطه مع الشعب، ونزولاً عند رغبة شريحة كبيرة من فئة الشباب لحضور هذه المقابلة التاريخية، أبى إلا أن يكون في الموعد دائماً إلى جانب إخوانه المواطنين، وفي مستوى المشوار النير الذي خاضه الفريق الوطني لكرة القدم منذ بداية هذه التظاهرة الرياضية القارية المتميزة”.

وبحسب جريدة النهار الجزائرية فإن التلفزيون الرسمي نقل في نشرته المسائية، يوم الجمعة، قرار رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، تخصيص 10 طائرات لنقل المشجعين إلى مصر، في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، وهران، وقسنطينة، وورقلة، لمتابعة مباراة الجزائر ضد نيجيريا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

