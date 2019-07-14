فريق الأهلي بنغازي يُباشر تدريباته بقيادة مدربه الجزائري رشيد بلحوت

بنغازي 14 يوليو 2019 (وال)- يُباشر فريق الأول بنادي الأهلي بنغازي لكرة القدم خلال الأيام القليلة القادمة، تدريباته بملعبه بمنطقة قار يونس، بقيادة مدربه الجزائري رشيد بلحوت بحضور كافة لاعبيه بعد اقتراب من إتمام جميع اتفاقاتها مع اللاعبين.

وذكرت الصفحة الرسمية للنادي – عبر موقع فيسبوك – أنه في ظل اجتماعات تعقد بين مجلس الإدارة وإدارة قطاع كرة القدم والجهاز الفني، للتشاور والتنسيق بخصوص متطلبات المرحلة المقبلة، ولإنهاء تفاصيل إدارية بسيطة، تحسبًا لانطلاقة المنافسات المحلية بعيدة عن أي عراقيل.

وأضافت الصفحة الرسمية للنادي أنه كانت هناك أسباب دعت لتأجيل انطلاق تدريبات الفريق الأول، على غرار ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة ربطت بتأجيل نظرًا لمتطلبات مالية.

يُشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي يمثل ليبيا في البطولة العربية للأندية الموسم المقبل، بدعوة من اللجنة المنظمة التي اختارته بناء على تصدره لمرحلة الذهاب من الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة. (وال- بنغازي) أ ع / ر ت

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