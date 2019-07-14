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الدامجة يكشف لـ218 كواليس معسكر الفرسان بالمغرب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثنى مدرب المنتخب الوطني للمحليين جلال الدامجة على المعسكر المقام حاليا في المغرب وعلى الروح التي يتمتع بها اللاعبون واصفا إياها بلحمة الجسد الواحد لأبناء الوطن.

وأضاف الدامجة في تصريحات خاصة لـ218 أنه يسعى رفقة الطاقم الإداري للتنسيق لإقامة مباريات ودية أمام فرق مغربية وربما أوروبية إن كانت تقيم معسكرات تحضيرية هذه الأيام في المغرب.

ولم يخفِ الدامجة تخوفه من العروض الاحترافية المقدمة لللاعبين والتي تربك باستمرار قائمة منتخب المحليين كما يرى أيضا ان المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب ستكون المعيار الأساسي للقائمة النهائية التي ستواجه تونس ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين إثيوبيا 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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