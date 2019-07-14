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نقابة الإعلاميين الرياضيين تُنشئ تنسيقية جديدة ببلدية الأبيار

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الأبيار 14 يوليو 2019 (وال)- أصدر مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، قرارًا بإنشاء تنسيقية النقابة ببلدية الأبيار.

هذا وتضمن القرار رقم “28” لسنة 2019 – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : إنشاء وتكيلف الأستاذ فوزي عبد الله يونس، مُنسقًا للنقابة ببلدية الأبيار.

وفي مادته الثانية : يتولى المكلف مُباشرة تسجيل الإعلاميين الرياضيين والصحفيين ببلدية الأبيار، وذلك وفق النظام الأساسي، ويقوم بمهمة الإشراف والمتابعة للأنشطة وبرامج النقابة في الإعلام والصحافة الرياضية. (وال- الأبيار) ف ح/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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