نقابة الإعلاميين الرياضيين تُنشئ تنسيقية جديدة ببلدية الأبيار

الأبيار 14 يوليو 2019 (وال)- أصدر مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، قرارًا بإنشاء تنسيقية النقابة ببلدية الأبيار.

هذا وتضمن القرار رقم “28” لسنة 2019 – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : إنشاء وتكيلف الأستاذ فوزي عبد الله يونس، مُنسقًا للنقابة ببلدية الأبيار.

وفي مادته الثانية : يتولى المكلف مُباشرة تسجيل الإعلاميين الرياضيين والصحفيين ببلدية الأبيار، وذلك وفق النظام الأساسي، ويقوم بمهمة الإشراف والمتابعة للأنشطة وبرامج النقابة في الإعلام والصحافة الرياضية. (وال- الأبيار) ف ح/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال