الزناد يبدأ الاستعداد لنزاله المقبل 

دخل الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد في معسكر مغلق مكثف في المملكة المتحدة تحت قيادة مدربه الجديد الإنجليزي شين ماغريكا.

ويسعى الزناد للحفاظ على سجله المثالي والخالي من الخسارة طيلة 14 نزالا متواصلا .

ويتطلع البطل الليبي لتعزيز هذا الرقم في نزاله المقبل أواخر أغسطس المقبل في انتظار تحديد منافسه بيد أنه حدد مكان إقامة النزال بالمملكة المتحدة.

وكان مالك قد فاز في آخر نزالاته حين أطاح بمنافسه الكولومبي جون كورتيز في الجولة الثالثة، وأوقف الحكم النزال بسبب عدم التكافؤ بالمستوى، إذ ارتكب الكولومبي أخطاء عدة جعلت النزال يصب في مصلحة البطل الليبي.

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