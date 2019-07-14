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الزناد يبدأ الاستعداد لنزاله المقبل 

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد في معسكر مغلق مكثف في المملكة المتحدة  تحت قيادة مدربه الجديد الإنجليزي شين ماغريكا.

ويسعى الزناد للحفاظ على سجله المثالي والخالي من الخسارة طيلة 14 نزالا متواصلا .

ويتطلع البطل الليبي لتعزيز هذا الرقم في نزاله المقبل أواخر أغسطس المقبل في انتظار تحديد منافسه بيد أنه حدد مكان إقامة النزال بالمملكة المتحدة.

وكان مالك قد فاز في آخر نزالاته حين  أطاح بمنافسه الكولومبي جون كورتيز في الجولة الثالثة، وأوقف الحكم النزال بسبب عدم التكافؤ بالمستوى، إذ ارتكب الكولومبي أخطاء عدة جعلت النزال يصب في مصلحة البطل الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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