المشعل يحتل المركز الرابع ببطولة انترامنيا

فقد فريق المشعل مباراة تحديد المركز الثالث أمام فريق أثينا اليوناني ضمن بطولة انترامنيا لكرة اليد المقامة بمدينة تيرامو الإيطالية .

وخسر فريق المشعل المباراة بفارق 3 أهداف حيث انتهت بـ 20 هدفاً مقابل 17 ليحتل المشعل المركز الرابع ضمن اليوم الختامي للنسخة الـ 47 من بطولة انترامنيا لكرة اليد حيث كرمت إدارة البطولة الفريق بجائزة استثنائية بالمركز الرابع.

ويعد فريق المشعل صاحب أقل معدل أعمار في البطولة حيث تتراوح أعمارلاعبيه بين 16 و18 ليصل لمركز مشرف ضمن البطولة التي تشارك فيها أندية بأعمار تصل إلى 34 عاماً.

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